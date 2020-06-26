Телеведущая Лера Кудрявцева показала редкие кадры со своим старшим сыном Жаном и маленьким внуком Львом. В сторис Instagram она выложила несколько фотографий, где видно, как звезда купается в бассейне в окружении близких людей.

«Внук мой любимый, Лева. Я — баба Лера. Сын, внук. А еще у меня невестка — красавица. Покажу потом. Короче, большая семья!» — подписала снимки Кудрявцева.

Instagram @leratv

О своем старшем сыне, Жане, 49-летняя ведущая рассказывает нечасто. В августе 2018 года она стала мамой во второй раз и теперь вовсю наслаждается прелестями позднего материнства. Чаще звезда показывает первые шаги и успехи своей доченьки Маши, но иногда уделяет внимание и уже взрослому отпрыску.

Как писал ранее 5-tv.ru, в апреле Кудрявцева подарила шикарное авто на 30-летие своему сыну. По ее словам, он «рад и горд», что у него такая мама.