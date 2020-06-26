WOW-эффект: Наташа Королева поменяла прическу и «помолодела на 20 лет»

Заслуженная артистка РФ Наташа Королева, как и любая другая женщина, обожает менять образы и перевоплощаться. Например, сегодня она может быть роковой бизнесвумен, а завтра — нежной и робкой деревенской девушкой. Безусловно, в данном случае речь идет о смене сценических костюмов. Но порой звезда решается и на кардинальные изменения во внешности.

Особо впечатлила поклонников Королевой ее последняя «трансформация». Так, длинным распущенным волосам звезда предпочла челку-шторку и кокетливый пучок на макушке. Дополнила образ звезда необычным макияжем, подчеркивающим глубокий цвет глаз, а также пухлые губы певицы.

«Настроение — челка! Вот в таком образе меня увидела и воплотила мастер по красоте!» — подписала снимок Наташа.

Instagram @koroleva__star

Первой в комментариях под постом отметилась известный поэт Sola Monova, заявив, что новый образ очень идет артистке и очень напоминает вкусную и сочную «ягодку». Фолловеры, в свою очередь, также поддержали решение певицы поменять «приевшуюся» прическу.

«Удивительно! Сразу помолодела! Прямо лет на 20!»

«Красотка! Глаз не отвести!»

«Красота — страшная сила!»

«Сейчас молодежь не любит челки, но думаю, что мода скоро вернется. Здорово!» — обращались пользователи к Наташе.

К слову, не всегда фанаты артистки столь радостно встречают перемены в ее внешности. Так, например, однажды многие разозлились, увидев фото Наташи Королевой, где та безумно похожа на покойную певицу Юлию Началову, пишет «Экономика сегодня».

Ранее 5-tv.ru показал забавное домашнее видео Наташи Королевой, где артистка предстала лишь в одном банном полотенце.