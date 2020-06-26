Были ли измены в семье Асмус и Харламова?

Не прошло и недели с момента, как объявили о разводе Гарик Харламов и Кристина Асмус, а сплетники уже уверены, что фиаско их брак потерпел из-за измен кого-то из супругов. Был ли в союзе актрисы и комика третий-лишний, 5-tv.ru рассказала таролог Саона.

По ее словам, сейчас оба артиста нуждаются в уединении и тишине. Но в будущем они могут снова сойтись.

«Я не вижу здесь предательства, измены. Я вижу, что люди пришли к окончанию отношений. Им нужно побыть друг без друга в данный момент. В будущем они, может быть, и помирятся. Но сейчас, карты показывают, что им лучше разойтись. Это нужно и ей, и ему, чтобы они могли без скандалов воспитывать своего ребенка», — заметила ясновидящая.

Причиной же распада союза Асмус и Харламова она назвала непонимание в их семье. Продолжать такие отношения, по ее мнению, не имеет смысла.

«Их брак подошел к концу из-за того, что очень много в семье скандалов, разговоров. Они перестали понимать друг друга, слушать. Когда нет взаимопонимания в семье, не стоит сохранять брак, потому что ни к чему хорошему он не приведет», — заключила Саона.

Актриса и юморист объявили о разводе 22 июня. После восьми лет брака они решили разойтись, несмотря на то, что воспитывают общую дочь, Анастасию. Супруги подчеркнули, что ни скандальный фильм «Текст» где у Кристины были откровенные сцены с партнером по картине Иваном Янковским, ни пандемия, ни какие-либо третьи лица в их расставании не виноваты.

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