«Обнимаю тебя!» — Нюша опубликовала нежное послание к Егору Криду

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Виктория Андреева
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Певица обратилась к экс-возлюбленному в честь его дня рождения.

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Фото, видео: Instagram @nyusha_nyusha

Несмотря на то, что роман певицы Нюшы с коллегой Егором Кридом давно закончился, звезды продолжают интересоваться личной жизнью друг друга. Также артисты регулярно встречаются, чтобы попить кофе, организуют совместные проекты и, конечно, поздравляют друг друга с важными датами, в частности, с днем рождения.

Так, например, 25 июня Крид отметил свое 26-летие. По некоторым причинам экс-возлюбленная не присутствовала на празднике, однако в числе первых поздравила артиста, записав трогательное видеообращение Instagram.

«Желаю, чтобы самые заветные мечты исполнялись, и у тебя всегда было хорошее настроение! Чтобы твоя жизнь была наполнена любовью, счастьем и удачей!» — обратилась Нюша к Егору, дополнив ролик стикером Hugs you (Обнимаю тебя — Прим.ред).

Instagram @nyusha_nyusha

Как известно, подобные послания поклонники звезд воспринимают как намек на воссоединение. Вполне вероятно, что и это, казалось бы, обычное поздравление, вновь взбудоражит фантазии фолловеров, надеющихся снова увидеть Крида и Нюшу в объятиях друг друга.

Впрочем, сама звезда никак не комментирует подобные волеизъявления. Напротив, певица зачастую публикует фото с экс-возлюбленным и нисколько этого не стесняется. Супруг артистки — бизнесмен Игорь Сивов — уверяет, что совсем не ревнует Нюшу к Егору. По его словам, главное в браке — доверие. Поэтому ко всякого рода провокациям мужчина относится философски.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему отрицать возможность бракосочетания Нюши и Егора Крида не стоит.

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