Виктория Дайнеко призналась, что засыпает на пляже с галькой
Певица, не стесняясь, продемонстрировала результат упорных тренировок.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй
Видео с места гибели юной миллионерши Насти Тропицель на Бали
Калининградская «Золушка» рассказала, как потеряла туфельку на Параде
Ставшая миллионершей в 15 лет блогер Настя Тропи разбилась на байке на Бали
Собчак поддержала версию о новой возлюбленной Харламова
«Маленькое черное платьице по-сельски»: Лиза Галкина устроила показ мод в прачечной
Летнее солнцестояние! Что можно и нельзя делать в этот день
Гарик Бульдог Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июня
«Онемеченные судьбы»: что стало с детьми, которых нацисты забрали для проекта Гиммлера
Фото, видео: Instagram @victoriadaineko
Летнего сезона — 2020 с нетерпением ждали все, в том числе и звезды шоу-бизнеса.
Не отказала себе в удовольствии искупаться и позагорать певица Виктория Дайнеко. Звезда опубликовала снимок в Instagram, где позирует в спортивном купальнике, лежа на каменистом пляже. Артистка спрятала глаза под темными солнцезащитными очками, зато продемонстрировала длинные и стройные ножки, а также накаченный пресс.
«Люблю пляжи из гальки. Люблю, когда камни нагреваются от солнца. Я ложусь на них и засыпаю, и это самый кайф! С песком такой трюк проделывать сложнее, он залетает всюду…» — отметила в описании к снимку Дайнеко.
В комментариях поклонники оценили изящность фигуры 33-летней певицы, а также заявили, что спортивные тренировки в ее случае точно прошли не зря: телу Виктории сегодня можно только позавидовать.
«Безупречная и красивая во всем! Восхищаюсь вами!»
«Настоящая русалочка!»
«Пресс просто обалденный!»
«Респект за отсутствие фильтров! Сейчас не каждый может себя так показать!» — обращались к любимице многочисленные поклонники.
Ранее 5-tv.ru показал сексуальное фото Виктории Дайнеко, позировавшей в стиле «ню».
Читайте также
73%
-0.34 77.54
-0.52
Нашли ошибку?