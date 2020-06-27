Виктория Дайнеко призналась, что засыпает на пляже с галькой

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Виктория Андреева
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Певица, не стесняясь, продемонстрировала результат упорных тренировок.

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Фото, видео: Instagram @victoriadaineko

Летнего сезона — 2020 с нетерпением ждали все, в том числе и звезды шоу-бизнеса.

Не отказала себе в удовольствии искупаться и позагорать певица Виктория Дайнеко. Звезда опубликовала снимок в Instagram, где позирует в спортивном купальнике, лежа на каменистом пляже. Артистка спрятала глаза под темными солнцезащитными очками, зато продемонстрировала длинные и стройные ножки, а также накаченный пресс.

«Люблю пляжи из гальки. Люблю, когда камни нагреваются от солнца. Я ложусь на них и засыпаю, и это самый кайф! С песком такой трюк проделывать сложнее, он залетает всюду…» — отметила в описании к снимку Дайнеко.

Instagram @victoriadaineko

В комментариях поклонники оценили изящность фигуры 33-летней певицы, а также заявили, что спортивные тренировки в ее случае точно прошли не зря: телу Виктории сегодня можно только позавидовать.

«Безупречная и красивая во всем! Восхищаюсь вами!»

«Настоящая русалочка!»

«Пресс просто обалденный!»

«Респект за отсутствие фильтров! Сейчас не каждый может себя так показать!» — обращались к любимице многочисленные поклонники.

Ранее 5-tv.ru показал сексуальное фото Виктории Дайнеко, позировавшей в стиле «ню».

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