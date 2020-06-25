«У леди есть стиль»: «плохая девочка» Дайнеко снялась топлес

Российская певица Виктория Дайнеко решила похулиганить. Поклонники простили ей эту шалость, тем более что такой образ ей очень идет. Артистка выложила в Instagram снимок топлес. В кадре она сидит на табурете в профиль. Из одежды на ней лишь драные джинсы. На руке — фенька, в ушах серьги-гвоздики.

Половина лица звезды скрыта прядью волос. Внимательные поклонники разглядели даже маленькую татуировки на боку девушки — часть наколотой фразы, значение которой автор поста не раскрыла.

«Прилежные женщины редко творят историю», — процитировала Дайнеко американскую писательницу, историка и феминистку Лорел Тэтчер Ульрих.

Instagram @victoriadaineko

Одна из поклонниц Виктории заметила, что обычно певица проявляться себя именно в качестве прилежной дамы.

«Разве вы не такая женщина? Положительная, хорошо себя ведущая, что-то вроде отличницы», — написала подписчица.

«Местами», — согласилась Дайнеко.

В остальном фанаты остались довольны увиденным и пожелали видеть подобные снимки чаще.

«У леди есть стиль»;

«Круто! Мне нравится»;

«Началось! Выглядишь — огонь!» — ответили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дайнеко похвасталась необычным купальником с шортиками.