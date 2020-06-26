«Хочу, чтобы меня съели грибы»: дочь Ефремова шокировала разговорами о загробной жизни

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Виктория Андреева
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На фоне сильных переживаний Анна-Мария заподозрила у себя психическое расстройство.

«Хочу, чтобы меня съели грибы»: дочь Ефремова шокировала разговорами о загробной жизни

Фото: Instagram @amefremova

Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария, считающая себя трансгендером, в очередной раз поделилась с поклонниками шокирующими подробностями личной жизни.

Отвечая на вопросы подписчиков в Instagram 19-летняя девушка призналась, что думает о жизни после смерти и собственных психических расстройствах.

«Я слез с антидепрессантов. Сейчас делаем с психотерапевтом рескриптинг травмы. Подозреваю у себя РАС (Расстройство аутистичного спектра — Прим.ред.), но не уверен, что оправдано, так что буду проверяться», — заявила Анна-Мария.

Известно, что РАС обычно характеризуется закрытостью человека и чрезмерной погруженностью в мир личных переживаний. При этом личности, страдающие данным расстройством, склонны избегать контакта с окружающими и прятать от них свои истинные эмоции. Согласно медицинским наблюдениям, люди с ярко выраженным РАС также любят следовать неким ритуалам, которые понятны только им.

Instagram @amefremova

Обескуражил поклонников дочери Ефремова не только ответ на предыдущий вопрос, но и рассуждения на тему загробной жизни: сначала девушка решительно ответила, что жизнь после смерти существует, а затем привела веские аргументы.

«Труп разлагается, становится питательными веществами для существ и растений вокруг. Атомы нашего тела передаются в окружающую среду. Я бы, например, хотел, чтобы меня после смерти съели грибы. Они классные. Ну, или сделали бы из обрезков моей кожи маленькую куклу для потомков, чтобы сажать их в чулан наедине с ней. Они так будут лучше себя вести», — решительно заявила эпатажная барышня.

А в заключение добавила: в ее ответах, возможно, есть только доля правды. Однако, что есть истина, а что — вымысел — предложила угадать фанатам.

Ранее 5-tv.ru рассказал о пути Анны-Марии Ефремовой к осознанию небинарности и гомосексуальности.

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