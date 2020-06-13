Дочь Ефремова рассказала о пути к осознанию небинарности и гомосексуальности

Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария рассказала о том, как пришла к осознанию собственной небинарности и гомосексуальности. В интервью изданию Wonderzine девушка описала, как начала осознавать, что не вписывается в традиционную дихотомию «мужское-женское».

По ее словам, гендерные стереотипы начинают окружать любого человека с самого детства. Когда ее стали раздражать требования окружающих к ней как к девочке, у нее случился бунт.

«Потом, естественно, проходишь через период бунта: я, наверное, мальчик, раз мне это не нравится. Но обнаруживаешь, что и там, по сути, то же самое. Ты же мальчик, почему ты красишься? Ты недостаточно агрессивен. Почему ты с нами, ты же вроде пацан? Не по-пацански. Бей его! Мне нужно быть более уверенным. Ты же мальчик», — описала свои переживания Ефремова.

После этого девушка много читала на тему восприятия гендеров в различной литературе, но не могла найти то, что бы ей дало объяснение и ответ на вопрос: «Кто я?». Лишь спустя некоторое время анализ культурных текстов дал ей объяснение, которое ее устроило.

«Именно тогда ты узнаешь про третий вариант. И облегченно вздыхаешь. Потому что помимо голубого и розового есть еще желтый, — и так ты находишь себя», — отметила Анна-Мария.

На вопрос о том, как она осознала свою гомосексуальность, девушка ответила цитатой Дэнис Фрохмэн из ее поэмы «Дорогие натуралы»: «Я устала доказывать, что моя любовь настоящая». Сейчас, по ее словам, гомофобия в обществе развита не так сильно, как раньше, тем более в столице. Хотя ранее ей приходилось сталкиваться с агрессией и даже попытками навредить ей из-за ее выбора. Отец на ее признание отреагировал спокойно.

«Он не гомофобный человек и очень спокоен в адекватном состоянии. Даже вполне приемлемо шутил на эту тему. Никакой трагедии в этом никогда не было — ты особо не переживаешь за наличие внуков, когда у тебя шесть детей», — заметила Анна-Мария.

Интерес публики к ориентации девушки возник после ее участия в шоу Леры Кудрявцевой, где она рассказала, что у нее есть девушка, и она мечтает уехать с ней жить в Англию. В ходе программы Ефремова часто говорила о себе то в женском, то в мужском роде, что привлекло внимание ведущей. По словам Анны-Марии, она не относит себя к какому-либо гендеру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП. Страшная авария случилась по вине артиста в столице 8 июня. В нетрезвом состоянии актер выехал на встречную полосу и протаранил легковой автомобиль. Водитель легковушки скончался в больнице. Спустя четыре дня с момента ДТП Ефремов записал обращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего. На артиста заведено уголовное дело, ему грозит лишение свободы от пяти до 12 лет.