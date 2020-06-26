«Жизнь пошла под откос»: назвавшийся любовником Волочковой подал на нее в суд

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Алина Потёмкина
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Бизнесмен утверждает, что балерина задолжала ему 30 миллионов рублей.

«Жизнь пошла под откос»: назвавшийся любовником Волочковой подал на нее в суд

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Бизнесмен из Твери Влад Фоменко, называющий себя бывшим любовником Анастасии Волочковой, подал на балерину в суд. Как сообщает сайт KP.RU, мужчина пытался выйти на связь с экс-возлюбленной, но не добился успеха. Теперь он требует взыскать с танцовщицы 30 миллионов рублей.

По его словам, он состоял с Волочковой в отношениях. В 2014 году балерина приобрела недвижимость и попросила его сделать в доме ремонт. На эти цели мужчина потратил 30 миллионов рублей, оплатив отделку рабочими из своего кармана. Возвращать деньги ему Волочкова не стала, а напротив, «находясь в состоянии алкогольного опьянения, выгнала с объекта» его и бригаду мастеров. Теперь бизнесмен считает себя использованным ей в целях «неосновательного обогащения».

«Таким образом, ущерб, причиненный мне действиями Волочковой, составил 30 000 000 руб. Я попал в долговую кабалу и должен был находить деньги любым способом. Результатом сложившейся ситуации стали мои проблемы с законом. <…> Моя жизнь пошла под откос, из меня сделали посмешище, я не могу устроиться на работу и нахожусь в состоянии затяжной депрессии», — заявил Фоменко.

После этой истории он попал в тюрьму за мошенничество. Отсидев почти три года, мужчина попытался выйти на связь с балериной, но она не желала его слушать. Поскольку Волочкова объявила его сумасшедшим, Фоменко выразил желание пройти в ближайшее время психиатрическую экспертизу, чтобы доказать обратное.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ Фоменко о том, как он жил вместе с Анастасией Волочковой.

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