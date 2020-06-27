Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Пользователи всемирной паутины раскрыли личность «русского агента», который обеспечивал сохранность общественного порядка во время протестов в США. Юзерам удалось выяснить имя полицейского, который стал знаменитым, благодаря татуировкам «Россия» и « Хабаровск» на левой руке, сообщает ФАН.

Стражем порядка оказался житель Хьюстона Майкл Эскью. В профиле на его странице в Facebook указано, что он знает русский язык. Полицейский в 2011 году женился на уроженке Хабаровска Анастасии Мельниковой. На обложке его страницы размещен снимок Спасо-Преображенского собора с малой родины супруги.

В аккаунте Майкла Эскью есть даже свадебное фото, на котором виден плакат на русском языке: «Настя и Миша форевэ тугезэ». О теплых чувствах мужчины к России говорят и многочисленные записи на русском языке, написанные латинскими буквами.

По всей видимости, страж порядка из Америки сделал татуировки «под хохлому» с названием страны и города в угоду жене.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спаситель русского ресторана в США от мародеров оказался «женихом» Волочковой.