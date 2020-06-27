Рождение новой традиции: Всероссийский онлайн-выпускной начнется в 14.00

|
Марина Неруцких
77

Праздник всех выпускников, школьников и студентов, проходит в День молодежи.

Рождение новой традиции: Всероссийский онлайн-выпускной начнется в 14.00

Фото: РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Всероссийский онлайн-выпускной стартует в 14.00 на официальной странице платформы «Россия — страна возможностей» ВКонтакте. Он начнется в виде онлайн-концерта, в рамках которого выступят популярные у молодежи артисты и блогеры.

Зрителей видео-шоу ждут «телемост» с высшими учебными заведениями страны, творческие номера самих выпускников, общение с официальными гостями и розыгрыш призов.

«Мы с коллегами подготовили насыщенную программу, чтобы сделать этот день максимально ярким, современным и актуальным. Помимо концерта, ребят ждут „телемост“ с университетами (Сахалин, Томск, Тольятти, Ярославль), творческие выступления самих выпускников, общение с официальными гостями и наши карьерные проекты. 27 июня станет доступен информационный портал дайджест.времякарьеры.рф. На нем будет размещена подборка стажировок и вакансий для выпускников всей страны. Мы отобрали более 100 000 подходящих вакансий для тех, у кого еще мало или совсем нет опыта работы», — цитирует генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова ТАСС.

В рамках онлайн-концерта выступят Баста, Тима Белорусских, Ramil’, Тимати, Zivert, JONY, HammAli & Navai и NILETTO. Кроме того, рэпер Моргенштерн представит новое музыкальное видео на песню Cadillac, которое было снято во время специального челленджа.

Праздник всех выпускников, школьников и студентов, проходит в День молодежи. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Всероссийский онлайн-выпускной для школьников и студентов станет ежегодным. По словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, онлайн-формат будет дополнением к традиционным торжествам.

Читайте также

+25° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
69.13
-0.34 77.54
-0.52
ТОП-5 пар, чья любовь обречена из-за несовместимости имен

Последние новости

11:36
За ними будущее: Культовые фильмы про молодежь разных десятилетий
11:17
Американская школьница создала «коронавирусное» платье для выпускного — фото
10:59
Тест: Как хорошо вы знаете «Алые паруса»?
10:58
«Павлин или курочка?» — Звезда Playbоу в купальнике устроила опрос среди фанатов
10:43
Дженнифер Лопес показала, в каком состоянии находятся ее «миллионы»
10:29
Рождение новой традиции: Всероссийский онлайн-выпускной начнется в 14.00

Сейчас читают

Умерла 16-летняя мировая звезда TikTok Сия Каррар
Российский Су-30 вылетал для «перехвата» самолетов-разведчиков США над Черным морем
Калининградская «Золушка» рассказала, как потеряла туфельку на Параде

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок