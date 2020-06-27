Рождение новой традиции: Всероссийский онлайн-выпускной начнется в 14.00

Всероссийский онлайн-выпускной стартует в 14.00 на официальной странице платформы «Россия — страна возможностей» ВКонтакте. Он начнется в виде онлайн-концерта, в рамках которого выступят популярные у молодежи артисты и блогеры.

Зрителей видео-шоу ждут «телемост» с высшими учебными заведениями страны, творческие номера самих выпускников, общение с официальными гостями и розыгрыш призов.

«Мы с коллегами подготовили насыщенную программу, чтобы сделать этот день максимально ярким, современным и актуальным. Помимо концерта, ребят ждут „телемост“ с университетами (Сахалин, Томск, Тольятти, Ярославль), творческие выступления самих выпускников, общение с официальными гостями и наши карьерные проекты. 27 июня станет доступен информационный портал дайджест.времякарьеры.рф . На нем будет размещена подборка стажировок и вакансий для выпускников всей страны. Мы отобрали более 100 000 подходящих вакансий для тех, у кого еще мало или совсем нет опыта работы», — цитирует генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова ТАСС.

В рамках онлайн-концерта выступят Баста, Тима Белорусских, Ramil’, Тимати, Zivert, JONY, HammAli & Navai и NILETTO. Кроме того, рэпер Моргенштерн представит новое музыкальное видео на песню Cadillac, которое было снято во время специального челленджа.

Праздник всех выпускников, школьников и студентов, проходит в День молодежи. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Всероссийский онлайн-выпускной для школьников и студентов станет ежегодным. По словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, онлайн-формат будет дополнением к традиционным торжествам.