Сколько денег потеряла София Ротару из-за коронавируса?
Популярная артистка из-за закрытых границ не может выступать на корпоративах.
Фото: www.globallookpress.com / Ruslan Roschupkin
Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров признался, что у артистки сейчас нет возможности зарабатывать деньги. Лавров уверен, все убытки — из-за пандемии коронавируса.
По словам концертного директора, София Ротару готова выступать, но сейчас нет возможности. Ротару находится в Киеве, а границы закрыты. Так что заработать на корпоративах и хоть как-то поправить материальное положение пока не получится.
«Буквально недавно была возможность полететь на корпоратив в Новосибирск. Заказчик готов был оплатить и гонорар, и все расходы певицы и ее коллектива. Но вынуждены были отказать», — говорит Сергей Лавров.
Цена за выступление Ротару на корпоративе начинается от 100 тысяч евро. В обычное время артистка берет по два-три корпоратива в месяц. Издание «Собеседник» подсчитало, что при таком раскладе Ротару приблизительно теряет по 14 миллионов рублей в месяц.
Ранее 5-tv.ru публиковал фото, как сейчас выглядит София Ротару.
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