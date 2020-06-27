«Вы совсем уже?» — Ксения Собчак сняла на видео напавших на нее людей
На популярную ведущую и ее съемочную группу напали в монастыре.
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Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Telegram @bloodysx
Ксения Собчак сняла на видео людей, которые напали на ее съемочную группу. Инцидент произошел 27 июня в монастыре. Как сообщила ведущая, двое человек избиты, камеру разбили, а саму ее толкнули так, что она упала.
«Ударили меня, разбили камеру. Мы вызвали полицию… У нас украли камеру со всеми материалами. Вот эта женщина, Татьяна, она меня ударила!» — рассказывает на видео Ксения Собчак.
Ведущая рассказала, что снимала в монастыре историю бывшего послушника, над которым издевались в подростковом возрасте. По словам Ксении, у них также отобрали технику и все материалы съемок.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Собчак сломала нос.
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