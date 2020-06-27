Актриса Юлия Такшина показала повзрослевшего сына от Григория Антипенко

Юлия Такшина поздравила сына с 13-летием и выложила трогательное фото в свой Instagram. Актриса и Григорий Антипенко познакомились на съемках популярного телесериала «Не родись красивой». Юлия играла Викторию — подругу невесты главного героя, роль которого исполнил Григорий. Роман завязался на съемочной площадке, а после завершения проекта, пара начала отношения.

Instagram @uliatakshina

В 2007-м у актеров родился сын Иван, а через несколько лет Федор. Несмотря на детей, Такшина и Антипенко расстались, но он оставил бывшей возлюбленной и сыновьям квартиру в Москве. Сейчас они поддерживают дружеские отношения и совместно воспитывают детей.

В 2019-м стало известно, что у Григория Антипенко родился четвертый ребенок от новой супруги. А старшему сыну актера от первого брака уже 20 лет.

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