Стало известно, какие сны намекают на скорое замужество

Финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов», шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала 5-tv.ru, какие сны являются предвестником того, что женщину ожидает скорое замужество.

Как поведала ведунья, если незамужней девушке снится, что она пакует чемоданы, значит скоро она выйдет замуж. Кроме того, к свадьбе снятся сундуки и ключи. Увидеть ключ во сне — открыть дверь в новую жизнь, считает Ахметжанова.

«Ключ снится — это к свадьбе. Туфли, когда во сне покупаешь в магазине — это тоже к замужеству. Когда чемодан пакуешь — значит переедешь в другой дом», — сказала ясновидящая, добавив, что ей самой перед свадьбой приснилось, как она паковала пустой чемодан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как узнать возраст души по дате рождения.