«Милашество!» — Настя Каменских с мокрыми волосами поделилась магией солнца
Украинская певица сфотографировалась на балконе, выйдя из душа — без макияжа и с мокрыми волосами.
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Фото, видео: Instagram @kamenskux
Украинская певица Настя Каменских субботним утром заставила сердца поклонников забиться чаще, опубликовав на своей странице в Instagram пленительное фото. На снимке 33-летняя артистка без макияжа и с мокрыми волосами, как будто только что из душа, сидит в шезлонге на балконе, выходящем в сад, в коротком белоснежном халатике. Ее ноги прикрыты большим белым полотенцем, но бедро при этом соблазнительно оголено.
«Магия солнца», — подписала фото певица на испанском языке.
Поклонники Каменских восхищаются в комментариях нежностью, свежестью, красотой и изящной фигуркой любимой артистки, не жалея эпитетов.
«Сексуальное утро»
«Какая сладенькая, так бы и откусил кусочек»
«Милашество!»
«Нежная такая…»
«Магия Каменских», — пишут пользователи.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, обладательница идеальной фигурой Настя Каменских поделилась со своими подписчиками несколькими несложными упражнениями для тела, которые занимают всего 15 минут в день.
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