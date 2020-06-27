Украинская певица Настя Каменских субботним утром заставила сердца поклонников забиться чаще, опубликовав на своей странице в Instagram пленительное фото. На снимке 33-летняя артистка без макияжа и с мокрыми волосами, как будто только что из душа, сидит в шезлонге на балконе, выходящем в сад, в коротком белоснежном халатике. Ее ноги прикрыты большим белым полотенцем, но бедро при этом соблазнительно оголено.

«Магия солнца», — подписала фото певица на испанском языке.

Instagram @kamenskux

Поклонники Каменских восхищаются в комментариях нежностью, свежестью, красотой и изящной фигуркой любимой артистки, не жалея эпитетов.

«Сексуальное утро»

«Какая сладенькая, так бы и откусил кусочек»

«Милашество!»

«Нежная такая…»

«Магия Каменских», — пишут пользователи.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, обладательница идеальной фигурой Настя Каменских поделилась со своими подписчиками несколькими несложными упражнениями для тела, которые занимают всего 15 минут в день.