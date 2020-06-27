«Нападали порядка 30 человек»: Ксения Собчак рассказала подробности инцидента в монастыре

В МО МВД Верхнепышменский поступило заявление от Ксении Собчак и Сергея Ерженкова о нападении на территории Среднеуральского женского монастыря 27 июня. В МВД рассказали, что несмотря на принятое заявление, побои у потерпевших сняты не были и видимых телесных повреждений тоже не обнаружено. Ксения Собчак рассказала, что их буквально вытолкнули из монастыря во время съемок.

«Начали выталкивать в сторону этого храма, так мы оказались на позади, потому что они стали цепочкой», — рассказала Ксения.

Телеведущая добавила, что нападавшие разбили сотовый телефон, забрали дорогую аппаратуру и все отснятые материалы. Оператор Сергей Ерженков рассказал, что нападение произошло в последний день съемок. На съемочную группу Ксении Собчак напали порядка 30 человек.

«В последний день нашего пребывания в Екатеринбурге, они показали свое истинное лицо. Мы увидели вот этих вот людей маргинального вида, уголовного вида в составе 30 человек нападают на журналистов», — поделился информацией Ерженков.

Ранее 5-tv.ru показал официальный комментарий РПЦ о произошедшем инциденте.