«Нападали порядка 30 человек»: Ксения Собчак рассказала подробности инцидента в монастыре

|
Яна Вахрушева
214

Телеведущая поделилась своей версией произошедшего в Свердловской области.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

В МО МВД Верхнепышменский поступило заявление от Ксении Собчак и Сергея Ерженкова о нападении на территории Среднеуральского женского монастыря 27 июня. В МВД рассказали, что несмотря на принятое заявление, побои у потерпевших сняты не были и видимых телесных повреждений тоже не обнаружено. Ксения Собчак рассказала, что их буквально вытолкнули из монастыря во время съемок.

«Начали выталкивать в сторону этого храма, так мы оказались на позади, потому что они стали цепочкой», — рассказала Ксения.

Телеведущая добавила, что нападавшие разбили сотовый телефон, забрали дорогую аппаратуру и все отснятые материалы. Оператор Сергей Ерженков рассказал, что нападение произошло в последний день съемок. На съемочную группу Ксении Собчак напали порядка 30 человек.

«В последний день нашего пребывания в Екатеринбурге, они показали свое истинное лицо. Мы увидели вот этих вот людей маргинального вида, уголовного вида в составе 30 человек нападают на журналистов», — поделился информацией Ерженков.

Ранее 5-tv.ru показал официальный комментарий РПЦ о произошедшем инциденте.

Читайте также

+24° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
69.13
-0.34 77.54
-0.52
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля

Последние новости

17:46
«Достойный пример для европейских стран» — шведский журналист о голосовании по поправкам к Конституции
17:30
Прямая трансляция премьеры нового клипа Моргенштерна на песню Cadillac
17:13
«Ты — слуга, она — хозяйка»: роман Олега Майами и Айзы Анохиной сочли за пиар
17:03
Прямая трансляция саундчека группы «Звери» перед концертом на «Алых парусах — 2020»
17:00
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля
16:59
«Милашество!» — Настя Каменских с мокрыми волосами поделилась магией солнца

Сейчас читают

Какие сны намекают на скорое замужество?
Минус 100! Максим Фадеев сильно похудел и влез в одну штанину своих шорт
Калининградская «Золушка» рассказала, как потеряла туфельку на Параде

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок