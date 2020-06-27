Рэпер Моргенштерн помирился с бывшей девушкой?

Популярный исполнитель отдыхает с бывшей девушкой, о чем сообщила Teleprogramma.pro. Моргенштерн опубликовал несколько видео в Instagram, где он проводит время у бассейна и хвастается своим поклонникам ювелирными украшениями. Он также не постеснялся показать аппетитные формы спутницы, а на следующее утро выложил историю со спящей девушкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВНЕ ИГРЫ 🦋 (@morgen_shtern) 26 Июн 2020 в 9:04 PDT

Рэпер не стал скрывать личность подруги и отметил ее в публикации. Оказалось, что это 20-летняя Дилара, с которой он недавно расстался. Поклонники Моргенштерна обрадовались воссоединению пары и скрестили пальцы.

«А Диля была лучше. Стоп, это же она и есть!» — удивился подписчик.

Несмотря на вероятное воссоединение Моргенштерна и Дилары, недавно рэпер стал героем программы на платформе Premier, где поделился, что сейчас не состоит в отношениях и к семейной жизни не готов.

Ранее 5-tv.ru рассказыал, что Моргенштерн попал в список 30 перспективных россиян по версии журнал Forbes.