«Тучи разводила руками: Михалкова рассказала, как меняла погоду будучи ведущей
Телеведущая рассказала о рискованном эксперименте на заре карьеры.
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Фото, видео: Instagram @mihalkova
Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей первой работе на телевидении. В новом видео, которое она выложила в своем Instagram-аккаунте, звезда предстала в соблазнительном бежевом платье-бюстье с рукавами-буфами.
Михалкова поведала, что в начале карьеры была ведущей прогноза погоды на одном из региональных каналов. В какой-то момент, по признанию девушки, зрители начали высказывать свое неудовольствие из-за несовпадения метеорологических сводок с действительностью: вместо солнца лил дождь и наоборот. Тогда Михалкова решилась на смелый поступок — она начала «менять» погоду собственноручно.
«Однажды решилась на опасный эксперимент. И начала тучи разводить руками — брала красный карандаш и беспощадно меняла в официальной сводке облачность, осадки, температуру. В общем, давала прогноз, который считала правильным», — призналась звезда.
При этом, по признанию телеведущей, руководствовалась она исключительно собственной интуицией, которая, к слову, почти никогда ее не обманывала. Жалобы прекратились, а точность прогноза повысилась.
Подписчики не только оценили смекалку Михалковой, но и обратили внимание на ее потрясающий внешний вид, не обойдя стороной откровенное декольте звезды.
«Вы правы, интуиция подскажет»;
«Шикарна»;
«Нереально красивая!»;
«Платье в районе грудей не удачно сшито, как будто сползли тити», — прокомментировали юзеры.
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