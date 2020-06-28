«Тучи разводила руками: Михалкова рассказала, как меняла погоду будучи ведущей

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей первой работе на телевидении. В новом видео, которое она выложила в своем Instagram-аккаунте, звезда предстала в соблазнительном бежевом платье-бюстье с рукавами-буфами.

Михалкова поведала, что в начале карьеры была ведущей прогноза погоды на одном из региональных каналов. В какой-то момент, по признанию девушки, зрители начали высказывать свое неудовольствие из-за несовпадения метеорологических сводок с действительностью: вместо солнца лил дождь и наоборот. Тогда Михалкова решилась на смелый поступок — она начала «менять» погоду собственноручно.

«Однажды решилась на опасный эксперимент. И начала тучи разводить руками — брала красный карандаш и беспощадно меняла в официальной сводке облачность, осадки, температуру. В общем, давала прогноз, который считала правильным», — призналась звезда.

Instagram @mihalkova

При этом, по признанию телеведущей, руководствовалась она исключительно собственной интуицией, которая, к слову, почти никогда ее не обманывала. Жалобы прекратились, а точность прогноза повысилась.

Подписчики не только оценили смекалку Михалковой, но и обратили внимание на ее потрясающий внешний вид, не обойдя стороной откровенное декольте звезды.

«Вы правы, интуиция подскажет»;

«Шикарна»;

«Нереально красивая!»;

«Платье в районе грудей не удачно сшито, как будто сползли тити», — прокомментировали юзеры.

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