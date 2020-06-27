«Целых 25!» — Джанабаева похвалилась спортивными успехами Валерия Меладзе
Звезда поп-сцены показала фанатам необычное семейное видео.
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Фото, видео: Instagram @albinadzhanabaeva
Чем еще заняться теплым летним днем, если не отправиться в длительное путешествие? Именно так поступили заслуженный артист России, певец и продюсер Валерий Меладзе, а также его очаровательная супруга — экс-участница «ВИА Гры» Альбина Джанабаева.
На личной страничке в Instagram звезда выложила несколько видео с семейной прогулки на велосипедах. В кадре — счастливые Валерий и Альбина, улыбаясь, передают приветы преданным фанатам.
«25 километров проехали!» — поделилась достижениями Альбина.
В комментариях пользователи сети отметили, что такое расстояние преодолеть под силу не каждому. Более того, особо наблюдательные фолловеры заметили, что на велосипедах четы нет специальной «батареи», которая бы искусственно увеличивала скорость транспорта, снижая при этом нагрузку на организм. А значит, звезды действительно немало потрудились, чтобы преодолеть большую дистанцию.
«Велики без батареи! Молодцы! Круто!»
«Спорт — это жизнь! Вы просто супер!»
«Ох, я бы давно развалилась… Очень здорово!»
«Целых 25! Я вам, честно, завидую!» — обращались к Валерию и Альбине фанаты.
Ранее 5-tv.ru рассказал об уникальном даре Валерия Меладзе.
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