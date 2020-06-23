«У него уникальный слух!» — Близкие Валерия Меладзе рассказали о его даре

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Валентин Черников
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Певец принимает поздравления от родственников с 55-летием.

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Фото, видео: Instagram @meladzemusic, @albinadzhanabaeva

В честь 55-летия Валерия Меладзе его близкие посвятили певцу немало теплых слов. Больше всех постов в Instagram по этому поводу опубликовал продюсер и композитор Константин Меладзе. В одном из них он в официальной манере поздравил младшего брата с юбилеем от лица всей семьи. А в другом привел слова матери обоих братьев, Нелли Меладзе, о маленьком Валере. Из короткого отрывка воспоминаний можно понять, что талант артиста в имениннике проявился с раннего детства.

«И когда в 6-м классе я уже вышла из терпения, я пошла к директору музыкальной школы и сказала, что: «Знаете, я его забираю, я больше не могу за ним бегать». А он говорит: «Да вы что? У него уникальный слух! Как можно, чтобы такой ребенок не закончил нашу школу?!» — процитировал Константин Меладзе.

meladzemusic

К этим словам продюсер добавил фото, на котором запечатлен юбиляр со стаканом виски в окружении родителей. Не осталась в стороне и супруга артиста Альбина Джанабаева. В своем микроблоге экс-солистка «ВИА Гры» опубликовала фото с мужем — очевидно, с той же праздничной вечеринки по случаю дня рождения. Валерий стоит на нем в аналогичной белой рубашке, как и на снимке в публикации Константина. Здесь он принимает очередной подарок от близких, обернутый во флаг Грузии.

Instagram @albinadzhanabaeva

Ранее 5-tv.ru писал, что Валерий Меладзе назвал фатальным свой брак с Джанабаевой и брата — с Брежневой.

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