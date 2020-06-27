Ведунья объяснила, почему опасно подбирать чужой кошелек

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 58

Ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала, почему нельзя присваивать себе неожиданную находку.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Hartmut Schmidt; 5-tv.ru

Человеку, который находит чужой кошелек и присваивает его себе, могут грозить очень большие неприятности, рассказала финалистка «Битвы экстрасенсов», ясновидящая и шаманка Кажетта Ахметжанова 5-tv.ru. По ее словам, находку всегда необходимо возвращать владельцу, чтобы не привлечь беды и неудачи.

«Нужно обязательно отдать (кошелек — Прим.ред.), сколько бы там денег ни было, потому что в этих деньгах могут быть заложены слезы того человека», — предупредила ведунья, подчеркнув, что это правило касается и других вещей, нечаянно потерянных владельцем.

Ранее 5-tv.ru писал, какие сны, по мнению Кажетты Ахметжановой, являются предвестником того, что женщина скоро выйдет замуж.

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