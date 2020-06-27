«Выпускайте Кракена»: Солист «Фактора-2» показал «фильм ужасов» с участием сына

Солист группы «Фактор-2» Илья Подстрелов решил напугать своих подписчиков анонсом необычного фильма ужасов, в главной роли которого «снялся» его полугодовалый сын Савелий. Музыкант опубликовал на своей странице в Instagram пугающее видео.

«Трейлер к новому фильму ужасов. В главной роли мой сын», — написал солист в подписи к ролику, возбудив интерес своих подписчиков.

На видео Подстрелов предстает со свирепым лицом и произносит известную фразу «выпускайте Кракена» из фильма «Пираты Карибского моря».

Однако, вместо морского чудовища, на экране появляется очаровательный малыш на ходунках. В этот момент становится понятно, что видео — не более, чем шутка музыканта.

Некоторые поклонники звезды отнеслись с юмором к его «творчеству», а другие начали обсуждать, на кого похож маленький Савелий.

«Какой же это Кракен, это милаш»;

«Ой, Илья, на работу пора уже с ума сходим потихоньку»;

«На маму похож. Глазки красивые такие»;

«Такой милашка. Весь в папулю», — написали пользователи.

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