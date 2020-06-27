Бари Алибасов снова в больнице: кому стоит волноваться о наследстве?

Пропавший незадолго до своего дня рождения, 6 июня, Бари Алибасов, сначала был обнаружен в наркологической клинике, а на днях его перевели оттуда в психиатрическую лечебницу. За последнее время это уже не первая госпитализация 73-летнего продюсера, что не может не вызывать беспокойства у его родственников.

Специально для 5-tv.ru Сергей Жорин рассказал, кто может стать наследниками Бари Алибасова в случае его кончины. По словам адвоката, психическое состояние и здоровье артиста крайне нестабильны. До недавнего времени проблем с самочувствием у него не было, отметил юрист.

В случае кончины Бари Алибасов, претендентами на состояние артиста могут быть два человека — сын Бари Алибасов-младший и жена Лидия Федосеева-Шукшина. Сейчас они — наследники первой очереди и могут получить квартиры, которые находятся в центре столицы. Цена за один квадратный метр начинается от десяти тысяч долларов.

Даже если Бари Алибасов не включит в завещание Федосееву-Шукшину, у актрисы будет возможность получить что-то от мужа. Но Жорин высказал мнение, что претендовать на наследство продюсера могут и родственники его жены, ведь именно они первые забили тревогу после его пропажи.

Также адвокат поделился информацией, что Бари Алибасов ранее составлял завещание, еще задолго до брака с Лидией Николаевной. Он решил оставить свою нажитое имущество лишь сыну Бари Алибасову-младшему, а интеллектуальные права на музыку группе «На-На».

В любом случае наследникам Бари Алибасова предстоит непростое время в случае ухода звездного родственника из жизни. Ведь его имущество не только стоит миллионы долларов, но и непросто в оформлении из-за планировок квартир.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Бари Алибасов встал на колени перед Сергеем Жориным.