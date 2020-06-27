Бари Алибасов встал на колени перед Сергеем Жориным

В распоряжении 5-tv.ru появилось видео с Бари Алибасовым до того, как артист попал в психиатрическую клинику. Видео было сделано примерно два месяца назад — именно тогда состояние Алибасова уже было на грани. Продюсер зачем-то пришел в офис адвоката Жорина и встал перед ним на колени. Юриста такой визит возмути.

«Так, ну кто Алибасова опять в офис пустил? Сейчас он что-нибудь сожрет здесь, а нам отвечать!» — прокомментировал Сергей Жорин.

Бари Каримович поднялся с пола и начал неадекватную речь.

«А вы сдохните с голоду! Сдохните вы, сдохните с голоду! Скоро у вас не будет ничего! Ничего!» — произнес Алибасов.

Проблемы с психикой у Бари Алибасова начались после отравления средством для чистки труб «Крот» в июне 2019-го. Тогда после выписки из больницы, артист начал вести себя неадекватно не только в реальной жизни, но и в студиях телешоу. Общество расценило отравление пиар-ходом и инсценировкой, но позже его PR-менеджер попытался опровергнуть слухи. Но и 2020-й начался у Алибасова с очередных скандалов. Продюсера обвинили в том, что он якобы обманным путем переписал на себя квартиру своей супруги Федосеевой-Шукшиной. На знаменитой актрисе Алибасов женился в 2018-м.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Алибасова насильно удерживают в психушке.