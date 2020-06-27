Чем может удивить искушенную публику известная балерина Анастасия Волочкова: селфи без макияжа, фото в стиле «ню» из путешествия по Мальдивам? Оказалось, что все гораздо проще. Фееричную реакцию у пользователей сети уже давно вызывают редкие снимки звезды, где та позирует в скромной одежде, тщательно скрывающей ее формы.

В частности, неизгладимое впечатление на фанатов произвел кадр, где Волочкова позирует возле храма в длинном летнем сарафане спокойной расцветки и повязанном поверх головы платочке.

«Муром…» — кратко подписала снимок балерина.

А позже добавила, что давно мечтала выбраться в «священный город». Там, в Успенском храме звезду приветливо встретили отец Александр, а также юная поклонница Вика, любезно проведшие экскурсию по самым интересным местам.

Instagram @volochkova_art

Удивительно, но в этот раз Анастасия Волочкова не спешила закрывать комментарии к посту, как делала это обычно. Досадная ошибка или банальный интерес? Доподлинно неизвестно. Однако фолловеры успели высказать свое мнение о «скромном» образе эпатажной дивы.

«Где шуба и валенки??? И почему не на шпагате и без своего фирменного „ха-ха-ха“ в конце съемки?!»

«Не позируйте в храмах… Это пошло!»

«Платочек вам, конечно, идет. Но… Где же шуба, я не пойму?»

«Хорошо, хоть ноги задирать не стала. Есть что-то святое в человеке!» — набросились на звезду недоумевающие фолловеры.

Сама Анастасия дискуссию с хейтерами поддерживать не стала, оставив злопыхателей наедине.

Ранее 5-tv.ru рассказал, в чем опять «провинилась» Анастасия Волочкова перед публикой.