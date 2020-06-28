🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 июня, для всех знаков зодиака

Задумывались ли вы, что происходит с желаниями, которые не исполняются? Что мешает им осуществиться? Поищите проблему внутри себя: возможно, вы сами поставили блок, отделяющий вас от желаемого. Нередко мы говорим себе, что не достойны чего-то. Попробуйте отринуть эту установку, и наладьте диалог с самим собой.

Поиск вдохновения зашел в тупик? Расслабьтесь, вспомните о том, что это необычное состояние приходит само, когда человек полностью доверяет себя своей судьбе. Пойдите прогуляться в парк, сделайте медитацию или послушайте расслабляющую музыку на лоне природы. Вы увидите, что вдохновение найдет вас само.

Кто-то из вашего окружения вас сильно обидел. Злость на близкого человека мешает вам сосредоточиться и забирает все силы. Чтобы отпустить ситуацию, попробуйте взглянуть на нее глазами этого человека. Вспомните, что искусство прощать — одно из самых высоких. Поверьте, вам под силу им овладеть.

Для вас наступил период, прекрасно подходящий для обучения и самореализации. Если вы давно подумывали о том, чтобы записаться на онлайн-курсы рисования, немецкого языка или оригами, сегодня самое время. Направьте вашу энергию на саморазвитие, и, возможно, в будущем вы сами сможете стать учителем.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 28 июня, Луна находится в знаке Весы, этот период отлично подойдет для анализа своих навыков, приобретенных в последние месяцы. Некоторым знакам полезно уединиться и провести сеанс медитации.

♌ Лев

Иногда вам кажется, что внутри вас погибает великий актер. Сколько раз вы, такой игривый по натуре, вдруг стеснялись выйти на сцену даже в кругу друзей? Вам стоит поработать над своим страхом, перебороть его и идти дальше. Может, Оскара вам и не дадут, но успешное ораторство в кругу соратников может придать вам уверенности и повысить самооценку.

Космический совет: поборите свой страх публичных выступлений.

♍ Дева

Найдите минутку, чтобы подумать о том, кем вы были до начала самоизоляции. Что вы приобрели за это время, чему научились? Анализ своих навыков поможет вам обрести уверенность в себе. Поверьте, что все не так безнадежно, и вы не провели все это время в праздности.

Космический совет: попрактикуйтесь в приобретенных навыках.

♎ Весы

Вы много говорите, но мало делаете. Во всяком случае, именно так вы сами оцениваете свое поведение в последнее время. Попробуйте абстрагироваться и посмотреть на себя со стороны. Спросите ваших друзей о том, что они ценят в вас, как в профессионале. Их слова вас ободрят и настроят на позитивный лад. Выше голову, Весы!

Космический совет: обратитесь за поддержкой к друзьям.

♏ Скорпион

Услышать голос мудрости внутри вам мешает шум снаружи. Отвлекитесь от посторонних мыслей и раздражающих вас событий. Сосредоточиться на себе вам поможет медитация. Необязательно быть гуру и йогом, чтобы очистить голову от лишнего. Примите ванну с аромамаслами, съешьте кусочек любимого пирога и посидите в тишине.

Космический совет: побудьте наедине с собой.

♐ Стрелец

Когда наши внутренние убеждения соответствуют нашим намерениям, мы создаем пространство для чудес. Время, проведенное вами в уединении, пошло вам на пользу. Теперь вы готовы к исполнению желаний, стоит только их сформулировать. Сегодня вам будет удаваться все, за что бы вы ни взялись. Космический совет: время исполнения желаний.

♑ Козерог

Вы долго убеждали себя в том, что вы обычный человек без особых способностей. Но как бы ни было удобно прятаться за маской посредственности, приходит время выйти из тени. Раскройте свои таланты, признайте, что вы способны выделиться из толпы. Сделать это вам помогут неожиданные соратники из числа тех, кого вы никогда не брали в расчет.

Космический совет: время выйти из тени.

♒ Водолей

Для чего вы работаете, что ищете на пути своей карьеры? Задумайтесь о приоритетах в вашей профессиональной деятельности. Выберете ли вы высокий доход или свободное творчество? Вам важен коллектив или цели компании? Сегодня подходящий день, чтобы дать ответы себе на эти вопросы. Это поможет вам сделать шаг вперед на пути к успеху.

Космический совет: расставьте приоритеты в работе.

♊ Рыбы

Иногда для исполнения заветных желаний полезно провести сеанс визуализации. Сядьте в удобной позе в тихом месте, где вы себя комфортно чувствуете. Представьте, какого цвета ваша мечта, на что она похожа? Сконцентрируйтесь на этом зрелище минут на десять. Потом можете смело идти заниматься другими делами, ваш запрос Вселенной уже послан.

Космический совет: займитесь визуализацией мечты.

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