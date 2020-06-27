Родригез покорил зрителей номером на песню «Ушел в капюшон» на «Алых парусах»
Вместе с командой талантливых танцоров музыкант зажег на грандиозном празднике выпускников.
Фото: Instagram @trodriguezzz; 5-tv.ru
Российский шоумен и певец Тимур Родригез стал одним из приглашенных гостей концерта «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Вчерашним школьникам и студентам звезда подарил музыкальный номер на песню «Ушел в капюшон».
Вместе с командой талантливых танцоров артист зажег под ритмичную музыку. Энергичные движения, яркие костюмы, необыкновенный антураж номера — все это очаровало зрителей, наблюдающих за теле- и онлайн-трансляцией и буквально заставило пуститься в пляс. Усидеть на месте под хит Родригеза было трудно.
Прямая трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»
Помимо певца, на мероприятии выступят Вера Брежнева, Дима Билан, рэпер ST, группа «Звери» и многие другие.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменились «Алые паруса» с конца ХХ века.
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