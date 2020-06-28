«Процесс демократический и прозрачный»: Представитель Черногории о голосовании по поправкам в Конституцию
Иностранные эксперты высказали свое мнение по поводу организации процесса голосования по поправкам к Конституции в РФ.
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Пресс-конференция, посвященная ходу голосования по поправкам в Конституцию РФ, состоялась в Санкт-Петербурге. В рамках обсуждения иностранные эксперты делились мнением по поводу организации процесса.
Так, один из участников мероприятия, черногорский общественный деятель Игорь Дамьянович подчеркнул, что в ходе проверки работы участков в Москве и Санкт-Петербурге никаких нарушений не было выявлено. Напротив, по его мнению, процесс осуществляется в соответствии с демократическими принципами. Соблюдена безопасность участников голосования.
«Наше первое впечатление — сам процесс достаточно демократический и прозрачный. Мы посмотрели, сколько избирательных пунктов в Москве и в Санкт-Петербурге. Замечаем, что там приняты определенные меры, чтобы в этих трудных условиях пандемии голосование было проведено», — отметил представитель Черногории.
Он также оценил роль поправок к Конституции для российского законодательства.
«Почему важны, на мой взгляд, эти поправки? Они сами по законодательству РФ были не особо нужны, но они дают этому процессу (демократическому — Прим.ред.) больший характер», — высказал собственное мнение Дамьянович.
Кроме него, в пресс-конференции приняли участие член партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн, молдавский политолог Александр Одинцов и главред шведского еженедельника Nya Tider Вавринец Сук.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что шведский эксперт Вавринец Сук назвал процедуру голосования в РФ достойным примером для других стран.
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