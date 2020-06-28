«Процесс демократический и прозрачный»: Представитель Черногории о голосовании по поправкам в Конституцию

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Карина Бернтгольц
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Иностранные эксперты высказали свое мнение по поводу организации процесса голосования по поправкам к Конституции в РФ.

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Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Пресс-конференция, посвященная ходу голосования по поправкам в Конституцию РФ, состоялась в Санкт-Петербурге. В рамках обсуждения иностранные эксперты делились мнением по поводу организации процесса.

Так, один из участников мероприятия, черногорский общественный деятель Игорь Дамьянович подчеркнул, что в ходе проверки работы участков в Москве и Санкт-Петербурге никаких нарушений не было выявлено. Напротив, по его мнению, процесс осуществляется в соответствии с демократическими принципами. Соблюдена безопасность участников голосования.

«Наше первое впечатление — сам процесс достаточно демократический и прозрачный. Мы посмотрели, сколько избирательных пунктов в Москве и в Санкт-Петербурге. Замечаем, что там приняты определенные меры, чтобы в этих трудных условиях пандемии голосование было проведено», — отметил представитель Черногории.

Он также оценил роль поправок к Конституции для российского законодательства.

«Почему важны, на мой взгляд, эти поправки? Они сами по законодательству РФ были не особо нужны, но они дают этому процессу (демократическому — Прим.ред.) больший характер», — высказал собственное мнение Дамьянович.

Кроме него, в пресс-конференции приняли участие член партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн, молдавский политолог Александр Одинцов и главред шведского еженедельника Nya Tider Вавринец Сук.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шведский эксперт Вавринец Сук назвал процедуру голосования в РФ достойным примером для других стран.

Владимир Путин в рамках совещания с рабочей группой 1 июня утвердил дату 1 июля для проведения Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. По мнению главы государства, этот день является оптимальным сразу по нескольким пунктам.

Так, проводить голосование ранее установленной даты не следует из-за остающейся угрозы распространения COVID-19 в стране. По мнению российского лидера, избирательные пункты обязаны должным образом подготовиться приходу граждан: провести дезинфекцию всех помещений, оборудовать их в соответствии с санитарными нормами и рекомендациями Роспотребнадзора, оснастить достаточным количеством антисептиков и одноразовыми принадлежностями для использования во время процедуры очного голосования. Все это реально сделать только в штатном режиме и при отсутствии спешки.

Правила проведения голосования разработаны ЦИК совместно с Роспотребнадзором. Пойти на избирательный участок будет безопаснее, чем сходить в магазин, об этом говорила на совещании с президентом Элла Памфилова. Например, люди практически не контактируют друг с другом, так как потоки приходящих на участок и уходящих с него разведены. Кроме того, возможно проведение голосования вне закрытых помещений — например, во дворе школы. Также участникам голосования измеряют температуру, выдают защитные маски, перчатки, одноразовые ручки, проводят дезинфекцию рук. Все члены ИК прошли тестирование на COVID-19.

Выбирая максимально подходящую дату для голосования нельзя было оставить без внимания и основные пункты российского законодательства. В частности, согласно нормам, с момента объявления даты голосования до его проведения должно пройти не менее 30 суток. Этого времени будет достаточно, чтобы все граждане России смогли заранее спланировать дела и определиться, где именно они смогут проголосовать: по месту жительства или по адресу прописки, а также, чтобы каждый мог еще раз изучить поправки, разобраться в них, не отвлекаясь на ситуацию с пандемией.

Поступало предложение объединить день голосования с Парадом Победы, то есть провести оба мероприятия 24 июня, однако глава государства отметил, что парад — «святое дело», которое не должно быть связано с другим историческим событием. Поэтому «смешивать» парад и голосование нельзя.

По мнению Владимира Путина, ранее предложенные поправки в Конституции РФ важно внедрить как можно скорее, при том, что часть поправок так или иначе уже практически работают. Ведь сегодня мир находится в глубоком кризисе вследствие многих факторов. В том числе, серьезный урон нанесла пандемия COVID-19.

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