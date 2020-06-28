«Моей девчонке снова 18»: Воля растрогал фанатов до слез поздравлением Утяшевой

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Карина Бернтгольц
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Артист опубликовал в Instagram трогательное послание своей жене, которой сегодня исполнилось 35 лет.

«Моей девчонке снова 18»: Воля растрогал фанатов до слез поздравлением Утяшевой

Фото: Instagram @liasanutiasheva, @polinekovaleva

Резидент Comedy Club Павел Воля трогательно поздравил с днем рождения свою супругу Ляйсан Утяшеву. Гимнастка и телеведущая сегодня отмечает 35-летие. На своей странице в Instagram юморист опубликовал видеоролик, в котором читает нежные стихи об имениннице. В них артист признается в любви своей избраннице и отмечает, что для него она до сих пор остается 18-летней девушкой. Воля убежден, что возраст женщины определяет не цифра в паспорте, а ее отношение к жизни.

«Я счастлив, что я рядышком с тобой,

Что каждый день я этот голос слышу.

Моей девчонке 18. Это так.

Она танцует среди улиц и со мной.

Ты счастлива. Я счастлив, как дурак.

Мы повторяем это летом и зимой.

Танцуем осенью, танцуем по весне,

Бежим, поем, вдруг падаем и ржем.

Спасибо, что ты даришь это мне.

Мы это в памяти, конечно, сбережем», — произносит Павел, поздравляя Утяшеву.

 
 
 
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Тебе сегодня снова восемнадцать!!!

Публикация от  Павел Воля | Pavel Volya (@pavelvolyaofficial)

Поклонники присоединились к поздравлениям комика и отметили, что Ляйсан очень повезло с мужем. Они отметили чуткость и романтичность артиста, которая свойственная далеко мне всем представителям противоположного пола.

«Какие потрясающие стихи! Я плачу!»

«Это невероятно круто, трогательно, безумно красиво, просто не подобрать слов. Счастья вашей семье!»

«Паша, шикарный стих!!! Самая лучшая пара. Всего самого наилучшего желаю Ляйсан. Ты настоящий муж!» — отметили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ляйсан Утяшева и Павел Воля показали подросшую дочку в день ее рождения.

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