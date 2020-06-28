Мужчина устроил стрельбу в калифорнийском центре Walmart, есть погибшие

Стрельба произошла в распределительном пункте Walmart в городе Ред Блафф в Калифорнии. Очевидцы рассказали, что в 15.30 по местному времени мужчина открыл огонь во время пересменки.

По данным New York Times, два человека погибли, еще четверо получили ранения. Сам нападавший был нейтрализован во время перестрелки с прибывшими на место ЧП силовиками. Никто из правоохранителей не пострадал.

Предполагаемого злоумышленника госпитализировали.

По данным очевидцев, они слышали порядка 50 выстрелов.

Что стало причиной ЧП, пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Дагестане сыновья депутата народного собрания устроили перестрелку.