Как размер ноги влияет на продолжительность жизни?

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Ирина Дряхлова
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Ученые Кембриджского университета нашли интересную взаимосвязь между размером ступней и тем, сколько теоретически проживет человек.

Как размер ноги влияет на продолжительность жизни?

Фото: www.globallookpress.com / Jens Kalaene

Размер ноги частично влияет на то, сколько проживет человек, сообщает sm-news.ru. Взаимосвязь нашел ученый из Кембриджского университета Джим Ходж. Он проводил эксперимент в течение двух лет. За это время Ходж обработал более трех тысяч летальных случаев. Ученого интересовало, с каким размером ног люди живут дольше, и есть ли какая-то взаимосвязь между ступнями и продолжительностью жизни.

Ходж пришел к выводу, что «идеальный» размер ноги для женщин — 38-й. Его представительницы могут спокойно дожить до 84 лет. Наихудшие размеры женской ноги — 35-й и 42-й. Обладатели слишком маленьких и слишком больших ног в среднем, во время эксперимента, умирали в 67-69 лет. Для мужской ступни «идеал» — 42-й размер. А наихудший — 38-й и 45-й размер ноги.

Ранее 5-tv.ru писал, как по глазам определить наличие болезней в организме.

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