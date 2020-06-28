Американские ученые заявили о «зловещих щупальцах» коронавируса

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Василий Заика
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По словам специалистов, COVID-19 использует для заражения организма человека отростки, пробивающие оболочку клеток.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kurt Amthor, Christian Prandl, Fushion Medical Animation, Visual Science, CHROMORANGE / Knut Niehus via ww

Тема:
Эпидемия коронавируса

Американские ученые заявили о «зловещих щупальцах» коронавируса. По словам специалистов Калифорнийского университета, COVID-19 быстро распространяется по организму человека, благодаря отросткам, пробивающим оболочку клеток, пишет Financial Times.

Руководитель группы исследователей Неван Кроган отметил, что именно «зловещие нити» позволяют коронавирусу передаваться от одной элементарной единицы строения к другой.

«Наша гипотеза состоит в том, что это ускоряет заражение», — сказал профессор.

Специалисты, помимо прочего, выяснили, что после заражения COVID-19 клетки организма человека, как «зомби», становятся марионетками вируса. Данная особенность нового внеклеточного агента не имеет аналогов у других известных инфекций.

Открытие американских ученых подтвердило, что для борьбы с коронавирусом могут применяться препараты, разработанные для лечения рака и ВИЧ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пятьдесят тест-систем для определения COVID-19 зарегистрировано в России.

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