«Гимн мечте и любви»: пользователи сети бурно обсуждают «Алые паруса» в Петербурге
Грандиозное представление для российских выпускников состоялось 27 июня в акватории Финского залива Балтийского моря.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Пользователи социальных сетей бурно обсуждают праздник для выпускников «Алые паруса» в Петербурге, ставший кульминацией Всероссийского онлайн-выпускного. Юзеры отмечают, что наполненные ветром паруса брига «Россия», прошедшего по акватории Финского залива Балтийского моря к дельте Невы, удивительная музыка и красота ночной Северной столицы оставили у них неизгладимое впечатление.
Многие уверены, что организаторам шоу «Алые паруса» удалось воссоздать настоящую романтику произведения Александра Грина, чтобы вчерашние выпускники школ и вузов прикоснулись к волшебному миру сказки. Сердца сотен тысяч зрителей, которые наблюдали за представлением в эфире Пятого канала и на сайте 5-tv.ru, по словам юзеров, буквально сжимались в груди, когда парусник шел по заливу. Масштабный фейерверк вызвал у пользователей бурю эмоций.
«Прекрасное окончание дня! Безумно красивый фейерверк для выпускников сделали…»
«Я такое впервые в жизни видела из окна! И теперь мое сердечко горит»
«Он особенный и не похож ни на какие другие, это — гимн мечте и любви… Загадываем желание и пусть оно исполнится»
«За всю свою жизнь я никогда не была на этом празднике, хоть и живу в самом красивом городе на земле. В этом году, все торжество прошло прямо у меня под окнами. Вот и скажите мне, как после этого не верить в чудеса?!»
«Самый уникальный и красочный праздник в мире! Горжусь, что он проходит в моем самом любимом и ставшим родным городе Петербурге», — пишут пользователи.
Праздник выпускников, который впервые прошел в 1968 году, был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Петербурга и Пятого канала в 2005-м. В 2019 году представление стало рекордсменом по количеству зрителей. А авторитетное жюри мирового конкурса Best Event присудило «Алым парусам» сразу три главных награды — за лучший массовый фестиваль, водное и музыкальное шоу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на солистку IOWA с мужем нахлынули чувства в момент фантастического салюта на «Алых парусах».
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