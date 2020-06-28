«Гимн мечте и любви»: пользователи сети бурно обсуждают «Алые паруса» в Петербурге

Пользователи социальных сетей бурно обсуждают праздник для выпускников «Алые паруса» в Петербурге, ставший кульминацией Всероссийского онлайн-выпускного. Юзеры отмечают, что наполненные ветром паруса брига «Россия», прошедшего по акватории Финского залива Балтийского моря к дельте Невы, удивительная музыка и красота ночной Северной столицы оставили у них неизгладимое впечатление.

Многие уверены, что организаторам шоу «Алые паруса» удалось воссоздать настоящую романтику произведения Александра Грина, чтобы вчерашние выпускники школ и вузов прикоснулись к волшебному миру сказки. Сердца сотен тысяч зрителей, которые наблюдали за представлением в эфире Пятого канала и на сайте 5-tv.ru, по словам юзеров, буквально сжимались в груди, когда парусник шел по заливу. Масштабный фейерверк вызвал у пользователей бурю эмоций.

«Прекрасное окончание дня! Безумно красивый фейерверк для выпускников сделали…»

«Я такое впервые в жизни видела из окна! И теперь мое сердечко горит»

«Он особенный и не похож ни на какие другие, это — гимн мечте и любви… Загадываем желание и пусть оно исполнится»

«За всю свою жизнь я никогда не была на этом празднике, хоть и живу в самом красивом городе на земле. В этом году, все торжество прошло прямо у меня под окнами. Вот и скажите мне, как после этого не верить в чудеса?!»

«Самый уникальный и красочный праздник в мире! Горжусь, что он проходит в моем самом любимом и ставшим родным городе Петербурге», — пишут пользователи.

Праздник выпускников, который впервые прошел в 1968 году, был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Петербурга и Пятого канала в 2005-м. В 2019 году представление стало рекордсменом по количеству зрителей. А авторитетное жюри мирового конкурса Best Event присудило «Алым парусам» сразу три главных награды — за лучший массовый фестиваль, водное и музыкальное шоу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на солистку IOWA с мужем нахлынули чувства в момент фантастического салюта на «Алых парусах».