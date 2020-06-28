На певицу IOWA с мужем нахлынули чувства в момент фантастического салюта на «Алых парусах»

|
Карина Бернтгольц
93

Артистка закружилась с Леонидом Терещенко в медленном танце и подарила ему романтический поцелуй во время грандиозного шоу.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @katya_iowa

Тема:
Алые паруса

Солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова опубликовала в Instagram романтичное видео. На кадрах артистка запечатлена вместе со своим мужем, гитаристом музыкального коллектива Леонидом Терещенко на берегу Финского залива. Позади пары открывается потрясающий вид на грандиозное пиротехническое шоу праздника выпускников «Алые паруса». В небе над Петербургом раздаются залпы красочного фейерверка.

Бриг «Россия» под алыми парусами вошел в акваторию Финского залива

Вероятно, проникнувшись атмосферой сказки и волшебства, воссозданной по мотивам повести Александра Грина, супруги не удержались от проявления чувств друг к другу. Под лирическую мелодию они закружились в медленном танце и поцеловались.

Влюбленным удалось уловить действительно уникальный момент. Проплывающий по глади воды парусник с алыми парусами, чудесная музыка и красочный салют в ночном небе над Северной столице — что может быть еще романтичнее! Нежный ролик растрогал поклонников звездной пары и кого-то даже заставил позавидовать.

«Нужно нежной очень быть»: шестилетняя актриса о характере своей героини Ассоль

Праздник выпускников, который впервые прошел в 1968 году, был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Петербурга и Пятого канала в 2005-м. В прошлом году фестиваль стал рекордсменом по количеству зрителей. А авторитетное жюри мирового конкурса Best Event присудило «Алым парусам» сразу три главных награды — за лучший массовый фестиваль, водное и музыкальное шоу.

В концерте, посвященном празднику, ставшем кульминацией Всероссийского выпускного, приняли участие Светлана Сурганова, Дима Билан, Вера Брежнева, рэпер ST, группы IOWA и «Звери». Завершилось легендарное шоу выходом брига «Россия» под алыми парусами в акваторию Финского залива Балтийского моря. Это выдающееся зрелище транслировал 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие эмоции испытала во время «Алых парусов» Светлана Сурганова.

Тема:
Алые паруса
28 июн
«Нужно нежной очень быть»: шестилетняя актриса о характере своей героини Ассоль
28 июн
Самарские выпускники сравнили проход брига под алыми парусами с началом новой жизни
28 июн
«У меня самая экстремальная и захватывающая часть»: героиня Ассоль о своей роли в «Алых парусах»
28 июн
«Как Диснейленд, это просто счастье»: Американская певица Стингрей об «Алых парусах»
28 июн
«Этот выпускной запомнит весь мир!» — Сурганова об «Алых парусах — 2020»
28 июн
«Это гордость, счастье»: Ведущий «Алых парусов» Иван Ургант о грандиозном празднике
28 июн
«Это что-то невероятное»: Билан об участии в грандиозном празднике «Алые паруса»
28 июн
Бриг «Россия» под алыми парусами вошел в акваторию Финского залива
28 июн
Прямая трансляция сказочного шоу на воде «Алых парусов» с небоскреба «Лахта-центр»
28 июн
Прямая трансляция уникального водно-пиротехнического шоу «Алых парусов»

Читайте также

+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
69.13
-0.34 77.54
-0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:54
«Тучи разводила руками: Михалкова рассказала, как меняла погоду будучи ведущей
8:42
Как размер ноги влияет на продолжительность жизни?
8:32
Волочкова высунула ноги из машины и показала «танец» ступней — видео
8:22
В России провели эксперимент по применению «стаи» истребителей
8:11
Пышногрудая Рима Пенджиева из «Дома-2» выложила откровенное фото на медицинской кушетке
7:56
На певицу IOWA с мужем нахлынули чувства в момент фантастического салюта на «Алых парусах»

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля
Марина Александрова опубликовала три снимка из Крыма. Поклонники не могут выбрать лучший

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок