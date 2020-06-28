На певицу IOWA с мужем нахлынули чувства в момент фантастического салюта на «Алых парусах»

Солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова опубликовала в Instagram романтичное видео. На кадрах артистка запечатлена вместе со своим мужем, гитаристом музыкального коллектива Леонидом Терещенко на берегу Финского залива. Позади пары открывается потрясающий вид на грандиозное пиротехническое шоу праздника выпускников «Алые паруса». В небе над Петербургом раздаются залпы красочного фейерверка.

Бриг «Россия» под алыми парусами вошел в акваторию Финского залива

Вероятно, проникнувшись атмосферой сказки и волшебства, воссозданной по мотивам повести Александра Грина, супруги не удержались от проявления чувств друг к другу. Под лирическую мелодию они закружились в медленном танце и поцеловались.

Влюбленным удалось уловить действительно уникальный момент. Проплывающий по глади воды парусник с алыми парусами, чудесная музыка и красочный салют в ночном небе над Северной столице — что может быть еще романтичнее! Нежный ролик растрогал поклонников звездной пары и кого-то даже заставил позавидовать.

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Праздник выпускников, который впервые прошел в 1968 году, был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Петербурга и Пятого канала в 2005-м. В прошлом году фестиваль стал рекордсменом по количеству зрителей. А авторитетное жюри мирового конкурса Best Event присудило «Алым парусам» сразу три главных награды — за лучший массовый фестиваль, водное и музыкальное шоу.

В концерте, посвященном празднику, ставшем кульминацией Всероссийского выпускного, приняли участие Светлана Сурганова, Дима Билан, Вера Брежнева, рэпер ST, группы IOWA и «Звери». Завершилось легендарное шоу выходом брига «Россия» под алыми парусами в акваторию Финского залива Балтийского моря. Это выдающееся зрелище транслировал 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие эмоции испытала во время «Алых парусов» Светлана Сурганова.