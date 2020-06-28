Президент РФ Владимир Путин уверен, что наша страна справится с последствиями пандемии коронавируса «достойно и с минимальными потерями».

«Я думаю, что Россия все переживет, все переможет и выстоит, вопрос только, какой ценой», — заявил глава государства в эфире телеканале «Россия-1», выдержки из которого опубликованы на сайте Вести.ру.

По словам российского лидера, на это указывает все, что в России делалось в последние годы.

«Сделанное властями за последние годы, дает возможность надеяться на выход из нынешней ситуации с минимальными потерями», — подчеркнул президент.

Ранее Владимир Путин на видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» заявил, что эпидемия коронавируса в России отступает.