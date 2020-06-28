«Русская краса»: Лиза Арзамасова поделилась снимком с ночной вылазки на пляж
Звезда «Папиных дочек» показала подписчикам фото, сделанное во время отпуска.
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Фото, видео: Instagram @liza_arzamasova
Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова на своей странице в Instagram продемонстрировала подписчикам снимок, сделанный во время отдыха. На фото 25-летняя актриса с вечерним макияжем в закрытом купальнике нежится, лежа на песке. Судя по всем снимок сделан в темное время суток. Что подвигло знаменитость совершить ночную вылазку на пляж, актриса не указала.
«Однажды», — коротко подписала публикацию Лиза Арзамасова.
Пользователи, подписанные на страницу актрисы, выразили мнение, что она самая сексуальная девушка на планете и сравнили ее с русалкой. Юзеры подчеркнули, что Лиза Арзамасова на снимке выглядит потрясающе.
«Всегда очаровашка!»
«Ты просто супер красивая! Русалочка российского кино»
«Ух-ты, какая секси»
«Русская краса!»
«Потрясающая девочка! Восхищению нет предела!» — восторгаются подписчики.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лиза Арзамасова в образе феи прогулялась по Праге.
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