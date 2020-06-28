«Как две сестры»: Валерия показала повзрослевшую младшую дочь Пригожина
Певица разместила в сети совместный снимок с Елизаветой.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; Instagram @valeriya
Певица Валерия в своем аккаунте в Instagram показала повзрослевшую младшую дочь своего супруга Иосифа Пригожина. Знаменитость выложила совместный снимок с 21-летней Елизаветой. На фото жена музыкального продюсера и его наследница позируют в обнимку. При этом, девушка выше ростом стоящей на невысоком каблуке знаменитости.
Стоит отметить, что и Валерия, и Иосиф Пригожин детей друг друга от предыдущих браков считают своими.
«Как же выросла наша Лизочка — вчера заметили, что уже и меня переросла, до папы чуть — чуть осталось», — цитируют Валерию «Дни.ру».
Подписчики знаменитости в комментариях принялись рассуждать о росте Елизаветы Пригожиной и ее внешних данных. Многие подчеркнули, что Валерия и дочь музыкального продюсера — очень красивые женщины и смотрятся, как две подруги.
«Какие вы красивые девочки! Мир да любовь вашей семье»
«Высокая девочка! В кого пошла?»
«Две подруги — по-другому не выглядите, обе красавицы!»
«Какие у Пригожина дети красивые все, прямо порода чувствуется»
«Папина доча! Очень на Иосифа похожа!» — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что похудевший Фадеев загнал Пригожина на беговую дорожку.
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