«Как две сестры»: Валерия показала повзрослевшую младшую дочь Пригожина

Певица Валерия в своем аккаунте в Instagram показала повзрослевшую младшую дочь своего супруга Иосифа Пригожина. Знаменитость выложила совместный снимок с 21-летней Елизаветой. На фото жена музыкального продюсера и его наследница позируют в обнимку. При этом, девушка выше ростом стоящей на невысоком каблуке знаменитости.

Стоит отметить, что и Валерия, и Иосиф Пригожин детей друг друга от предыдущих браков считают своими.

«Как же выросла наша Лизочка — вчера заметили, что уже и меня переросла, до папы чуть — чуть осталось», — цитируют Валерию «Дни.ру».

Instagram @valeriya

Подписчики знаменитости в комментариях принялись рассуждать о росте Елизаветы Пригожиной и ее внешних данных. Многие подчеркнули, что Валерия и дочь музыкального продюсера — очень красивые женщины и смотрятся, как две подруги.

«Какие вы красивые девочки! Мир да любовь вашей семье»

«Высокая девочка! В кого пошла?»

«Две подруги — по-другому не выглядите, обе красавицы!»

«Какие у Пригожина дети красивые все, прямо порода чувствуется»

«Папина доча! Очень на Иосифа похожа!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что похудевший Фадеев загнал Пригожина на беговую дорожку.