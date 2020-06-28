«Любовь моя»: Константин Богомолов выложил в сеть трогательное фото дочери
Супруг Ксении Собчак поделился с подписчиками своим отношением к ребенку.
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Фото, видео: Instagram @konbog75
Муж Ксении Собчак Константин Богомолов на своей странице в Instagram выложил трогательное фото своей дочери от предыдущего брака с актрисой Дарьей Мороз. На снимке девятилетняя Анна Богомолова мило улыбается, сидя за столом на детском празднике. Перед девочкой на тарелке лежит кусок торта.
«Дочь, прекрасная дочь! Всегда веселая, неунывающая, темноглазая любовь моя», — написал режиссер в посте.
Пользователи, подписанные на страницу Константина Богомолова, отметили, что девочка одинаково похожа и на маму, и на папу. Юзеры отметили, что отцу стоит радоваться позитивному настроению ребенка.
«Прелестная девочка!»
«Классно, что веселая! И еще похожа так на папу и маму!»
«Дочка прелесть!»
«Красивая! Позитивчик», — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что повзрослевшая дочь Мороз удивила юзеров сходством с Богомоловым.
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