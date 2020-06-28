«Рисковал оправданно»: Путин, о посещении Коммунарки в разгар эпидемии

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Марина Неруцких
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Об этом президент России заявил в эфире на одном из федеральных каналов.

«Рисковал оправданно»: Путин, о посещении Коммунарки в разгар эпидемии

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Президент России Владимир Путин признал, что подвергал себя риску, когда посещал больницу в Коммунарке, где на излечении находились пациенты с COVID-19. При этом российский лидер отметил, что риск был оправдан.

«Я хотел посмотреть, убедиться своими глазами, как там все устроено. Одно дело знать по докладам, а другое дело прийти, самому посмотреть», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

По словам главы государства, перед этой поездкой он провел консультацию со специалистами. Эксперты объяснили как максимально обезопасить себя при нахождении в «красной зоне». Путин отметил, что в Коммунарке был экипирован соответствующим образом.

«Правда, эта экипировка не помешала главному врачу этой больницы заболеть, но такое бывает, да», — сказал президент.

В ходе интервью Путин также рассказал, что сдает тесты на коронавирус раз в три — четыре дня, все результаты отрицательные.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия справится с коронавирусом с минимальными потерями.

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