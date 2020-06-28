Путин призвал не «рассусоливать», откуда взялся COVID-19

Президент России Владимир Путин заявил, что в сложившейся обстановке с коронавирусом необходимо бороться с COVID, а не заниматься размышлениями о том, откуда пришел вирус.

«Я думаю, что нам нужно противодействовать тому, что произошло. А не рассусоливать на тему о том, откуда это взялось», — заявил российский лидер в эфире «Россия-1».

Глава государства отметил, что эксперты могут допускать различные версии, но правительство обязано заниматься поиском решения защиты от инфекции.

Путин также подчеркнул, что нет никаких оснований для заявлений о рукотворном происхождении коронавируса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Китай раскрыл правду о происхождении COVID-19.