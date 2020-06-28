Путин призвал не «рассусоливать», откуда взялся COVID-19

|
Марина Неруцких
39

По словам президента России, в сложившейся ситуации первостепенная задача — принимать все меры для противодействия инфекции.

Путин призвал не «рассусоливать», откуда взялся COVID-19

Фото: www.globallookpress.com / Fushion Medical Animation

Президент России Владимир Путин заявил, что в сложившейся обстановке с коронавирусом необходимо бороться с COVID, а не заниматься размышлениями о том, откуда пришел вирус.

«Я думаю, что нам нужно противодействовать тому, что произошло. А не рассусоливать на тему о том, откуда это взялось», — заявил российский лидер в эфире «Россия-1».

Глава государства отметил, что эксперты могут допускать различные версии, но правительство обязано заниматься поиском решения защиты от инфекции.

Путин также подчеркнул, что нет никаких оснований для заявлений о рукотворном происхождении коронавируса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Китай раскрыл правду о происхождении COVID-19.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
69.13
-0.34 77.54
-0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:49
«Огоньян!» — Михаил Галустян выложил в сеть редкое фото жены
14:34
Путин призвал не «рассусоливать», откуда взялся COVID-19
14:16
«Очень худые ноги»: состояние Фадеева оценил врач-диетолог
13:59
«Рисковал оправданно»: Путин, о посещении Коммунарки в разгар эпидемии
13:50
«Любовь моя»: Константин Богомолов выложил в сеть трогательное фото дочери
13:30
«Как две сестры»: Валерия показала повзрослевшую младшую дочь Пригожина

Сейчас читают

Максим Фадеев рассказал, была ли у него операция по уменьшению желудка
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля
Марина Александрова опубликовала три снимка из Крыма. Поклонники не могут выбрать лучший

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок