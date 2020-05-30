Китай раскрыл правду о происхождении COVID-19
Специалисты доказали, что рынок в Ухани оказался совершенно ни при чем.
Фото: www.globallookpress.com / Cdc/Cdc
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