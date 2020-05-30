Китай раскрыл правду о происхождении COVID-19

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Светлана Шевченко
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Специалисты доказали, что рынок в Ухани оказался совершенно ни при чем.

Китай раскрыл правду о происхождении COVID-19

Фото: www.globallookpress.com / Cdc/Cdc

Тема:
Эпидемия коронавируса

Ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая вскрыли всю правду о происхождении коронавируса. Результаты исследования специалистов публикует The Sun.

Согласно проведенным тестам образцов, которые были взяты на рынке морепродуктов в Ухане, следов COVID-19 обнаружено не было. А именно этот рынок изначально считался источником заражения. Специалисты уверены, что нулевой зараженный был не из этого места.

Кроме того, ученые доказали, что и первые тринадцать случаев заражения в Китае тоже никак с рынком не связаны. В то же время передача вируса от летучей мыши к человеку подтверждена.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Китае официально было заявлено 31 декабря 2019 года. Уже в следующем месяце стало известно, что спровоцирована она новым типом коронавируса и вызывает болезнь COVID-19. На фоне распространения вируса в десятках стран ВОЗ признала 11 марта ситуацию пандемией.

 
Тема:
Эпидемия коронавируса
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