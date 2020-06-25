Чем грозит переход Марса в новый цикл 28 июня? Рассказывает астролог

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Ирина Дряхлова
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Алена Никольская рассказала, чего стоит опасаться с 28 июня 2020-го и до начала января 2021-го.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Stephen Chung; 5-tv.ru

Совсем скоро произойдет важное астрологическое событие, предупредила астролог Алена Никольская. Планета Марс перейдет через Рубикон и поменяет свой знак Зодиака с Рыб на Овна 28 июня. В новом цикле планета продержится до начала января 2021-го.

Как Марс в Овне будет влиять на людей?

Эта смена знаков принесет нам импульсивность, страсть и движение, подобно характеру Овна. При этом появится довольно много агрессии, которую стоит всячески избегать ситуации, когда вы не способны контролировать свои эмоции. Чтобы избежать негативного влияния, не стоит появляться в местах, где может скопиться большое количество агрессивно настроенных людей. Конфликты и негативные эмоции могут плохо для вас закончиться.

В этот период следует реализовать новые проекты и идеи, но Никольская предупредила, что с этим стоит подождать до 12 — 13 июля, так как до этих чисел сохраняется ретроградный Меркурий. Но если дела уже начаты — поставьте их на паузу.

В каких ситуациях стоит проявлять осторожность?

Алена Никольская посоветовала быть особо внимательными за рулем автомобиля в этот период. Также проявлять осторожность во всех сферах, где вы контактируете с колющими и режущими предметами. Именно Марс отвечает за них и нередко в таких аспектах бывают травмы. Особое внимание в этом цикле планете приковано к криминальному миру: поножовщина будет происходить намного чаще, чем любые другие виды преступлений.

В период с 28 июня 2020-го по январь 2021-го возможны техногенные катастрофы, связанные с огнем. Астролог советует избегать пожароопасных объектов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как увидеть вещие сны с 22 — 28 июня 2020-го.

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