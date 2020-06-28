Путин рассказал, почему никогда не окажется в одном самолете с премьером

Президент России Владимир Путин пояснил, почему он никогда не совершит перелета одним самолетом с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным. Об этом российский лидер рассказал в эфире телеканала «Россия-1».

«Я еще ввел такое правило — президент и премьер-министр никогда не летают на одном самолете и даже не летают в одно и то же время даже на разных самолетах. Потому что у нас особая ответственность за положение в стране», — рассказал Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о непростой посадке самолета с Путиным в Бишкеке в декабре прошлого года. По словам членов специального летного отряда «Россия», в видимость в момент захода на посадку борта № 1 составляла не более 500 метров.