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Пилоты рассказали о непростой посадке самолета с Путиным в Бишкеке

, 13:47 | Василий Заика Видео 72

По словам членов специального летного отряда «Россия», видимость в момент захода на посадку борта № 1 составляла не более 500 метров.

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Фото, видео: ТАСС / Марина Лысцева, Михаил Метцель, РИА Новости / Алексей Никольский

Тема:
Погода 4115

Пилоты самолета президента РФ Владимира Путина рассказали о непростых метеоусловиях во время посадки борта № 1 в аэропорту Бишкека. По словам членов специального летного отряда «Россия», после вылета из Петербурга на протяжении маршрута погода ухудшалась.

Летчики отмечают, что при заходе на посадку в воздушной гавани киргизской столицы видимость составляла не более 500 метров.

«Часть маршрута мы контролировали по ноутбуку, потому что не было видно даже рулежной дорожки», — цитирует одного из пилотов РИА Новости.

Члены экипажа президентского борта подчеркнули, что решение о продолжении захода на посадку в аэропорту Бишкека было обдуманным и никакой угрозы для главы российского государства не представляло.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин и Си Цзиньпин торжественно открыли газопровод «Сила Сибири».

Тема:
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