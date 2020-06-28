Военный эксперт раскрыл цели проведения эксперимента со «стаей» истребителей

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Марина Неруцких
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В России отработали слаженность работы «стаи» истребителей Су-35 под управлением новейшего самолета пятого поколения Су-57, в условиях приближенных к боевым.

Военный эксперт раскрыл цели проведения эксперимента со «стаей» истребителей

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

Полет, во время которого «стая» истребителей Су-35 взаимодействовала с новейшим самолетом Су-57, проходил для отработки слаженности работы техники в рамках внедрения цифровой системы тактического управления. Об этом рассказал URA.RU военный эксперт, капитан третьего ранга в запасе Дмитрий Литовкин.

«Сегодня просто отработали взаимодействие самолетов в группе. Это демонстрация цифровых возможностей», — рассказал Литовкин.

По словам эксперта, эксперимент проходили в рамках внедрения в Вооруженных силах России единой системы тактического управления. Как отметил Литовкин, эта система имеет много разных подуровней, позволяющих собрать в одно информационное поле различные военные единицы.

Военные объяснил, работа построена таким образом, что наземный оператор с помощью планшета и лазерного дальномера имеет возможность выбрать самолет, проверить его боезапас и внести данные — какую бомбу выпустить по цели. Координаты примет электронная система боевой машины, находящейся в воздухе, и пилоту достаточно будет зайти на цель. Сбрасывать бомбу можно будет сразу же после «подсказки» опять же бортового компьютера.

По словам Литовкина, на сегодняшний день самолет СУ-57 — это наиболее информационно оснащенная машина. Электронная система на борту истребителя пятого поколения не только обнаруживать цели, но и перераспределять задачи между другими самолетами боевой группы, подчеркнул эксперт.

Военный эксперт также отметил, что похожие испытания уже проходили в Сирии в ходе совместного полета СУ-57 с беспилотным роботом «Охотник».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российский Су-30 вылетал для «перехвата» самолетов-разведчиков США над Черным морем.

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