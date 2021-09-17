ТОП-5 причин, почему иностранцы не хотят жениться на россиянках

Русские женщины производят на иностранцев неизгладимое впечатление, однако серьезные отношения между влюбленными из разных стран скорее исключение, чем правило. Какова причина такого диссонанса? Ответить на довольно сложный вопрос попытался китайский журналист.

Так, по мнению представителя СМИ, первая, и пожалуй, главная причина невозможности подобных браков — различия в менталитете и культурных традициях. Причем дело даже не в том, как хорошо говорит женщина из России на иностранном языке и понимает ли при этом ее избранник. Более всего иностранцев беспокоит принципиально иной подход россиянок в браку и межличностным взаимоотношениям.

Другая причина, по мнению журналиста, — слишком непредсказуемый, а порой и очень резкий характер русских барышень.

«Они делают все спустя рукава, не слишком аккуратны в мелочах и не вкладывают душу в важные дела», — уверен эксперт из КНР.

Более того, по словам иностранца, русские дамы отпугивают зарубежных мужчин чрезмерной страстью к алкоголю, а также легкомысленным отношением к здоровью и внешнему виду после свадьбы. Например, российская женщина не сильно переживает за набранные в браке лишние килограммы, в то время как ее муж-иностранец якобы этого стесняется.

В заключение корреспондент посоветовал мужчинам несколько проще относиться к внешним данным барышень, выбирая спутницу жизни, прежде всего, по характеру.

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