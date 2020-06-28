Видео: Газель протаранила автобус в Купчино в Петербурге

Газель протаранила пассажирский автобус в районе Купчино Санкт-Петербурга. ДТП произошло на пересечении улицы Олеко Дундича и Будапештской около 19.00 28 июня. Камеры наблюдения зафиксировали случившуюся аварию. Эксклюзивное видео момента происшествия оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

Как видно на кадрах, при повороте направо газель «подрезала» автобус, двигающийся по своему маршруту № 56. Как отмечает 78.ru, в результате инцидента машина как минимум снесла бампер транспортного средства.

По предварительным данным, никто из пассажиров в ходе аварии не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате случайного падения скейтбордист разбил стеклянную остановку в центре Санкт-Петербурга.