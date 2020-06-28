Видео: Газель протаранила автобус в Купчино в Петербурге
Камеры наблюдения зафиксировали момент ДТП, произошедшего на пересечении улицы Олеко Дундича и Будапештской.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Газель протаранила пассажирский автобус в районе Купчино Санкт-Петербурга. ДТП произошло на пересечении улицы Олеко Дундича и Будапештской около 19.00 28 июня. Камеры наблюдения зафиксировали случившуюся аварию. Эксклюзивное видео момента происшествия оказалось в распоряжении 5-tv.ru.
Как видно на кадрах, при повороте направо газель «подрезала» автобус, двигающийся по своему маршруту № 56. Как отмечает 78.ru, в результате инцидента машина как минимум снесла бампер транспортного средства.
По предварительным данным, никто из пассажиров в ходе аварии не пострадал.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате случайного падения скейтбордист разбил стеклянную остановку в центре Санкт-Петербурга.
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