Лесные пожары охватили десятки регионов России

Как минимум в десятке регионов России сейчас бушуют лесные пожары. За одни лишь сутки площадь возгораний увеличилась в полтора раза до 165 тысяч гектаров.

Самые крупные очаги — в Камчатском крае, на Чукотке и в Магаданской области. От смога задыхаются и жители Восточной Сибири. В Якутии горит национальный парк «Кыталык».

Основной очаг находится в труднодоступной местности, ликвидировать его пока не удается. В район перебрасывают дополнительные силы Авиалесохраны и МЧС.

А в Краснодарском крае прямо на ходу вспыхнули прицепы с сеном. Тракторист попытался сбросить горящую солому, но в итоге огонь перебросился на пшеничное поле и уничтожил посевы. Из-за чего вспыхнули прицепы, пока не сообщается.