Лесные пожары охватили десятки регионов России
Основной очаг возгорания находится в труднодоступной местности.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй
Калининградская «Золушка» рассказала, как потеряла туфельку на Параде
Собчак поддержала версию о новой возлюбленной Харламова
«Маленькое черное платьице по-сельски»: Лиза Галкина устроила показ мод в прачечной
Минус 100! Максим Фадеев сильно похудел и влез в одну штанину своих шорт
Трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля
«Мафия»: Климова показала всю семью на преображенной даче
Гарик Бульдог Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
Давид Манукян оказался в больнице после конфликта с рэпером Серегой
Фото, видео: www.globallookpress.com / Diego Baravelli, 5-tv.ru
Как минимум в десятке регионов России сейчас бушуют лесные пожары. За одни лишь сутки площадь возгораний увеличилась в полтора раза до 165 тысяч гектаров.
Самые крупные очаги — в Камчатском крае, на Чукотке и в Магаданской области. От смога задыхаются и жители Восточной Сибири. В Якутии горит национальный парк «Кыталык».
Основной очаг находится в труднодоступной местности, ликвидировать его пока не удается. В район перебрасывают дополнительные силы Авиалесохраны и МЧС.
А в Краснодарском крае прямо на ходу вспыхнули прицепы с сеном. Тракторист попытался сбросить горящую солому, но в итоге огонь перебросился на пшеничное поле и уничтожил посевы. Из-за чего вспыхнули прицепы, пока не сообщается.
Читайте также
56%
-0.34 77.54
-0.52
Нашли ошибку?