Экстремал поразил петербуржцев проходом по канату над Крюковым каналом
Очевидцы были поражены неожиданному зрелищу и опубликовали видео в социальных сетях.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Uwe Anspach, 5-tv.ru
Свидетелями опасного перформанса стали жители Санкт-Петербурга. В центре Северной столицы экстремал решил пройти над Крюковым каналом по канату. Очевидцы опубликовали видео в соцсетях. На кадрах видно, как мужчина балансирует над водой, а под ним проплывают катера.
Не смутила канатоходца и ночная темнота. В конце своего пути канатоходец зажег фаер и спокойно дошел до противоположного берега. Чему был посвящен перфонманс, для очевидцев осталось загадкой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Никарагуа смельчак-канатоходец Ник Валленда прошел по канату, натянутому над жерлом действующего вулкана.
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