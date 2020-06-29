Экстремал поразил петербуржцев проходом по канату над Крюковым каналом

Свидетелями опасного перформанса стали жители Санкт-Петербурга. В центре Северной столицы экстремал решил пройти над Крюковым каналом по канату. Очевидцы опубликовали видео в соцсетях. На кадрах видно, как мужчина балансирует над водой, а под ним проплывают катера.

Не смутила канатоходца и ночная темнота. В конце своего пути канатоходец зажег фаер и спокойно дошел до противоположного берега. Чему был посвящен перфонманс, для очевидцев осталось загадкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Никарагуа смельчак-канатоходец Ник Валленда прошел по канату, натянутому над жерлом действующего вулкана.