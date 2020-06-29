Экстремал поразил петербуржцев проходом по канату над Крюковым каналом

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Очевидцы были поражены неожиданному зрелищу и опубликовали видео в социальных сетях.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Uwe Anspach, 5-tv.ru

Свидетелями опасного перформанса стали жители Санкт-Петербурга. В центре Северной столицы экстремал решил пройти над Крюковым каналом по канату. Очевидцы опубликовали видео в соцсетях. На кадрах видно, как мужчина балансирует над водой, а под ним проплывают катера. 

Не смутила канатоходца и ночная темнота. В конце своего пути канатоходец зажег фаер и спокойно дошел до противоположного берега. Чему был посвящен перфонманс, для очевидцев осталось загадкой. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Никарагуа смельчак-канатоходец Ник Валленда прошел по канату, натянутому над жерлом действующего вулкана. 

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